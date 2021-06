Torna il Festival del casoncello

al Villaggio degli Sposi Dal 24 giugno al 4 luglio l’iniziativa ideata da Edonè Bergamo trova casa nel parco del neonato social pub del Villaggio degli Sposi.

Dal 24 giugno al 4 luglio arriva in Bombonera Social Pub il «Festival del Casoncello - Made in Bg». Per la prima volta il festival esce dallo spazio in cui è nato, l’Edonè Bergamo, per trovare casa nel parco del neonato social pub del Villaggio degli Sposi.

Una tradizione cittadina, alla sua quarta edizione, apprezzata da ogni buon bergamasco. Una vera e propria manifestazione gastronomica orobica all’insegna del buon cibo, rigorosamente locale, con un’atmosfera rilassata di una tipica sera d’estate.

Nel menù previsto per questa quarta edizione non mancheranno ovviamente i casonsèi, protagonisti della tavola del festival e serviti con burro, salvia e pancetta. E poi scarpinocc, stinco al forno, cinghiale in umido, formaggi e polenta. Non mancherà anche la pizza in pala alla romana, vera chicca da gustare in Bombonera Social Pub.

Per l’occasione nel parco sarà allestita una zona con dei gonfiabili e uno spazio gioco, accessibile a tutti i bambini durante la permanenza in serata.

L’appuntamento è ogni sera, a partire dalle 19, da giovedì 24 giugno a domenica 4 luglio. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è sempre consigliata chiamando tutti i giorni dalle 14 alle 18 il numero 035.0158436. Il parco di Bombonera Social Pub accoglie centinaia di posti a sedere, servizio al tavolo in totale sicurezza e un ampio parcheggio. Info: https://www.bombonerasocialpub.com/.

