Torna la sfilata di Mezza Quaresima: i carri in scena domenica 27 marzo

Torna la tradizionale sfilata per le vie del centro

Domenica 27 marzo alle 15 prenderà il via la sfilata vera e propria che si snoderà per le vie del centro dall’inizio di viale Papa Giovanni XXlll fino a via Zendrini dove si scioglierà. Alle 17.30, per gli amanti della musica, in Piazzale Alpini, proiezione del concerto dell’orchestra sinfonica «La Nota in più» registrato presso l’Accademia Carrara cui seguirà, alle 18, la premiazione da parte del Duca Smiciatӧt e di un rappresentante dell’amministrazione comunale, dei carri e dei gruppi giudicati migliori da un’apposita giuria tecnica. Con l’estrazione di una sottoscrizione a premi, premi messi a disposizione dalla direzione di Oriocenter e il cui ricavato, per espressa volontà ducale, sarà equamente diviso tra il Ducato di Piazza Pontida e l’associazione «Spazio Autismo», calerà il sipario sulla festa di Mezza Quaresima 2022.