Torna l’inchiesta «I quartieri al centro»: un Qrcode per seguire tutte le puntate - Il video Ecco come usare il Qrcode che permette di accedere a tutti i dati pubblicati nell’inchiesta sui quartieri di Bergamo sia su carta che online.

L’inchiesta de «L’Eco di Bergamo» su «I quartieri al centro» si arricchisce di un nuovo strumento che permette al lettore del giornale di carta e digitale di ottenere elementi in più e, contemporaneamente, di rileggere le puntate precedenti qui sul sito. Nella doppia pagina che viene pubblicata su L’Eco tutti i lunedì, a partire da lunedì 22 novembre con la puntata sul quartiere di Loreto, apparirà un QRCODE.

Cosa è? È un «ponte» tra il giornale di carta e tutti i contenuti del nostro sito ecodibergamo.it. Come spiega nel video il giornalista Bruno Bonassi, coordinatore delle cronache de L’Eco, è molto semplice da utilizzare: prendete il vostro telefonino e accendete la funzione «fotocamera». Puntate l’obiettivo sul Qrcode che appare su L’Eco nella pagina dell’inchiesta sui quartieri in modo che sullo schermo del vostro telefonino appaia il riquadro e subito dopo il sito al quale collegarvi. Cliccate sul sito e il telefonino si collegherà in automatico al dossier «I quartieri al centro».

Dopo aver letto la puntata del giorno su L’Eco, grazie al Qrcode potrete collegarvi online a tutto il lavoro svolto in precedenza sui quartieri. Ad esempio, lunedì 22 novembre viene pubblicato l’approfondimento su Loreto ma, grazie al Qrcode, potrete recuperare il lavoro su Celadina pubblicato lunedì 15 novembre e così succederà nelle prossime settimane quando il dossier si arricchirà delle varie puntate sui rioni di Bergamo.

