Torre Boldone, gru si ribalta in un cantiere

Arrivano i Vigili del fuoco, nessun ferito-Foto L’incidente fortunatamente senza conseguenze, è avvenuto alle 8.50 di lunedì 22 marzo.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine sono intervenuti per un incidente in un cantiere a Torre Boldone in via Puccini intorno alle 8.50 di lunedì 22 marzo dove una gru si è ribaltata.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano che non ha trasportato l’operaio coinvolto, un uomo di 36 anni, perchè fortunatamente è uscito completamente illeso dalla gru che stava manovrando.

I Vigili del fuoco hanno rimesso in piedi il mezzo di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA