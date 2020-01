Tragedia di Orio, Gimondi e Mattarella

Un anno di cronaca domani su L’Eco I fatti salienti del 2019 in 12 pagine speciali in edicola domenica 11 gennaio con L’Eco di Bergamo.

Dall’efferato delitto di Stefania Crotti a Gorlago, passando per il tragico incidente aereo che ha causato la morte di Stefano Mecca e della figlia 15enne Marzia, alla tristezza per la scomparsa del campionissimo Felice Gimondi: «Un anno di cronaca» è lo speciale di 12 pagine con cui ogni anno l’Eco di Bergamo ripercorre i fatti salienti accaduti nella nostra provincia nel 2019.

Naturalemente non solo cronaca nera nell’anno appena trascorso, ci sono i trionfi dell’Atalanta, terza in campionato con la storica qualificazione in Champions, che rimarranno scolpiti per sempre nella memoria dei tifosi atalantini, poi la visita del Presidente della Repubblica Mattarella, la rielezione di Gori e tanto altro ancora, domenica 12 gennaio in edicola con L’Eco di Bergamo.

