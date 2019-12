Tragico incidente nel vicentino

La Val Gandino piange il piccolo Davide

Dolore anche in Val Gandino per la morte di Davide Torresan, 2 anni, morto giovedì 12 dicembre a Vicenza per le ferite riportate in un grave incidente stradale. Il piccolo era il nipote del maresciallo Francesco Ciaco, che dal 2017 guida la caserma carabinieri di Gandino.