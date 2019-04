Trasloco del mercato, ambulanti in corteo Protesta a colpi di clacson in centro «Scendiamo ancora in piazza per protestare contro il trasloco del mercato in via Spini. Vogliamo sensibilizzare i cittadini». Lo dice Nicola Zarrella, presidente regionale dell’Ana, Associazione nazionale ambulanti.

Dopo il volantinaggio al mercato del lunedì mattina, in Malpensata, nel primo pomeriggio del 29 aprile un nuovo corteo di protesta degli ambulanti è stato organizzato con una trentina di furgoni che raggiungeranno il Comune di Bergamo. Il tema è sempre lo stesso: contestare il trasloco e la riduzione dello storico mercato in via Spino. «La delibera del Consiglio comunale di Bergamo è stata impugnata dal nostro legale, l’avvocato Bonomo, e ora attendiamo fiduciosi l’esito: martedì depositeremo tutto al Tar - continua Zarrella -. Abbiamo anche chiesto la sospensiva del provvedimento affinchè il mercato possa restare nella sede originaria e storica della Malpensata».

Sono una trentina i furgoni che percorrono il corteo dal piazzale della Malpensata a piazza Matteotti, passando da via Bonomelli, viale Papa Giovanni, toccando anche Porta Nuova. Il traffico è bloccato congestionando inevitabilmente, come la scorsa volta, la viabilità. Presenti polizia locale, carabinieri e polizia di Stato.

I manifestanti, davanti al Comune di Bergamo, si sdraieranno per terra inscenando «la morte del mercato» spiega Zarrella. «Una protesta che vuole porre al centro il nostro problema e i disagi per la città, sensibilizzando i bergamaschi».

