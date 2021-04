Trasporti e ritorno in classe. Primo bilancio senza criticità: il sistema ha retto Prima mattina di zona gialla con il rientro in presenza al 75% per le scuole bergamasche, le prime impressioni sembrano confermare che non ci siano state criticità particolari nella mattinata del 26 aprile.

Il bilancio si dovrà fare a fine giornata, ma da una prima sensazione il rientro al 75% in presenza sui banchi delle scuole superiori della Bergamasca, sembra non aver creato particolari criticità per quanto riguarda i trasporti pubblici e gli assembramenti.

Gli autobus, sono più pieni di due settimane fa, certo, ma tutto sommato sembra che il sistema abbia retto e che non si siano creati particolari affollamenti.

Arrivano segnalazioni, e non è una novità, dal sottopasso della stazione ferroviaria di Bergamo. Pur con il senso unico verso via Gavazzeni che viene rispettato da tutti, all’altezza dell’accesso ai binari e degli ascensori si sono creati inevitabilmente degli assembramenti.

All’Istituito Paleocopa, per esempio, sono tornati in classe 300 ragazzi in più rispetto ai 700 della settimana scorsa. Gli ingressi sono stati scaglionati tra le 8 e le 10 dividendo al 50% gli studenti sulle due entrate dell’edificio. Tutto si è svolto nella massima sicurezza, così come non sono stati segnalati problemi nelle altre scuole della città.

L’ultima parola però si avrà in serata quando sarà disponibile una visione d’insieme di tutta la provincia.

