Tre anni fa l’incidente del Boeing in Etiopia costato la vita ai tre volontari di Africa Tremila

L’anniversario Il 10 marzo 2019 lo schianto del volo decollato da Addis Abeba: le vittime furono in tutto 157, tra cui Matteo Ravasio, Carlo Spini e Gabriella Viciani, volontari di Africa Tremila. Che ha dedicato loro l’ospedale a Juba, in Sud Sudan, che i tre stavano andando a completare, e tre progetti in altrettanti siti di missione internazionale.