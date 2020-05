Tremenda esplosione a Como, muore 21enne

Vigili del fuoco anche da Bergamo -Foto/video Tragedia lunedì 11 maggio a Fino Mornasco, sul posto per i soccorsi anche i Vigili del fuoco di Bergamo.

Esplosione in una villetta di Fino Mornasco, in provincia di Como. Un giovane di 21 anni, che viveva con i genitori, ha perso la vita, mentre il padre è riuscito a mettersi in salvo. E’ accaduto intorno alle 6.30. Ingenti i danni strutturali e sono in corso le verifiche di stabilità.

Sul posto sono arrivati anche da Bergamo gli esperti dei vigili del fuoco del nucleo Usar (Urban Search And Rescue), specializzato per le attività di soccorso dopo esplosioni e crolli e per individuare le cause. Non è infatti ancora chiaro che cosa sia accaduto nella villetta a schiera esplosa questa mattina, provocando un morto.

Prima dell’esplosione che ha distrutto l’abitazione i residenti hanno detto di avere sentito degli scoppi, qualcuno ha parlato di un incendio già in atto, e in molti erano scesi per strada allarmati. Testimonianze che rendono meno probabile l’ipotesi di una fuga di gas, che era stata fatta in un primo momento.

