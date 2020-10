Treni, guasto sulla linea Carnate

Di nuovo in tilt la circolazione ferroviaria Un guasto a un treno sulla linea Bergamo - Milano porta Garibaldi da poco riaperta ha causato ritardi e cancellazioni a catena.

Un guasto a un treno sulla linea Bergamo - Milano via Carnate ha creato una serie di cancellazioni a catena sulla linea da poco ripristinata. Nella mattinata di lunedì 5 ottobre infatti si è verificato un guasto sul treno 25815 da Milano porta Garibaldi a Bergamo delle 5.31 che si è fermato tra le stazioni di Carnate Usmate e Paderno Robbiate. Il guasto ha causato ritardi e cancellazioni che hanno creato non pochi disagi ai pendolari bergamaschi: sono stati cancellati i treni 25829 da Bergamo a Milano porta Garibaldi delle 5.50 (che si è fermato a Carnate e non è più ripartito), i treni 25817 da Milano porta Garibaldi a Terno delle 6.01 e il corrispondente 25824 da Terno a Milano delle 7.05; il treno 25826 da Bergamo a Milano delle 7,20 è ripartito alle 7.48 dalla stazione di Paderno Robbiate invece che da Bergamo per un guasto al treno corrispondente.

Questa è la situazione vergognosa di oggi sulla Bg-Mi via Carnate. Cancellazioni tutte dovute a guasto al treno. @TrenordOfficial vogliamo fare qualcosa e dare un servizio fruibile su questa tratta? @webecodibergamo @corrierebergamo @Bergamonews pic.twitter.com/deWjTOKds6— Comitato PendolariBG (@ValeCPBg) October 5, 2020

Disagi per i viaggiatori si erano registrati anche lunedì 28 settembre sempre con alcune corse saltate. Da metà settembre, seppur in maniera limitata, i viaggiatori bergamaschi possono contare nuovamente sulla direttrice Bergamo-Milano Carnate in seguito alla riapertura del Ponte San Michele a Calusco, ma la linea resta soggetta a improvvisi stop che mettono a dura prova i lavoratori e studenti che usufruiscono del servizio ferroviario.

