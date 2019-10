Trescore, incidente nella notte

Grave un motociclista 18enne L’incidente è avvenuto alle 3 di domenica 6 ottobre in via Gramsci.

Un’ambulanza lo ha trasportato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Si tratta di un 18enne che, alle 3 di domenica 6 ottobre, era alla guida di una moto in via Gramsci a Trescore Balneario e si è scontrato con un’auto.

Sul posto anche i carabinieri di Bergamo e un’auto medica.

