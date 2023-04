Triduo pasquale, gli auguri al vescovo per i 20 anni di ordinazione episcopale

Centinaia di sacerdoti hanno rinnovato le loro promesse sacerdotali durante la messa del Giovedì Santo. Una celebrazione nella quale si è svolta la benedizione degli oli dei Catecumeni, degli Infermi e il Sacro Crisma e una celebrazione ricca di emozione per gli auguri fatti al vescovo per il suo 20esimo anno di ordinazione episcopale. A monsignor Beschi in dono una mitria e tre camici, uno per ciascun anno che ancora sarà vescovo di Bergamo.

«Da questo lungo cammino di vita pastorale spirituale raccogliamo il suo costante invito a passare dai luoghi della vita della comunità parrocchiale ai luoghi vitali frequentati da tutti, l’invito a essere nella storia, ad accogliere e diffondere parole di vita buona che s scaturiscono dal Vangelo» ha detto monsignor Vittorio Nozza rivolgendosi al vescovo di Bergamo.

Nell’omelia monsignor Beschi ha riflettuto sulla passione della missione del sacerdote: «La passione per la missione è trasparenza, è sofferenza, è fuoco della carità, ma è soprattutto dono dello Spirito Santo - ha detto -. Nel pellegrinaggio pastorale che sto compiendo riconosco questa passione che assume forme diverse ma che è sempre desiderio di vivere e testimoniare Vangelo».

Il Triduo pasquale

Il 6 aprile, Giovedì Santo, è iniziato il Triduo pasquale, cuore della fede cristiana. In questo giorno si fa memoria dell’Ultima Cena e dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia. Alle 9,30 in Cattedrale, il vescovo Francesco Beschi ha presieduto la solenne Messa crismale (trasmessa in diretta da Bergamo Tv e sul nostro sito), durante la quale si è tenuta la rinnovazione delle promesse sacerdotali e la benedizione degli oli santi. Alle 21, sempre in Cattedrale, monsignor Francesco Beschi presiede la Messa nella Cena del Signore.

Il Venerdì Santo

Il 7 aprile è il Venerdì Santo, in cui si fa memoria della morte di Gesù Cristo in Croce. Alle 8,45 in Cattedrale, il vescovo presiede la Liturgia delle Ore. Alle 18, sempre in Cattedrale, monsignor Francesco Beschi presiede la celebrazione della Passione del Signore. Nella stessa giornata, dalle 13,30 alle 14, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, il vescovo interviene al momento di preghiera per i lavoratori proposto ogni anno da Acli Bergamo.

Sabato Santo

L’8 aprile è il Sabato Santo, vigilia di Pasqua. Alle 8,45 in Cattedrale il vescovo presiede la Liturgia delle Ore, mentre alle 21 presiede la solenne Veglia pasquale, che inizierà con la Cattedrale avvolta nel buio, poi squarciato dall’accensione delle luci.

Domenica di Pasqua