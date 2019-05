Trova un ordigno mentre pulisce la cantina

Artificieri in azione a Longuelo Una signora stava ripulendo la cantina quando si è trovata davanti una bomba da mortaio usata nella seconda guerra mondiale.

Una vecchia bomba da mortaio modello Brixia da 45 millimetri è stata rinvenuta da una signora residente a Longuelo mentre stava ripulendo la cantina. L’ordigno è stato rinvenuto nel pomeriggio di sabato 4 maggio in un’abitazione di via Cariani 5 a Bergamo. La zona è stata messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti Artificieri e Vigili del Fuoco. Preallertato 118 in via precauzionale. Gli artificieri stanno procedendo alla rimozione. Il mortaio d’assalto Brixia Modello 1935 era un mortaio leggero italiano di piccole dimensioni, con alta cadenza di fuoco, utilizzato nel corso della seconda guerra mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA