Nuoto, tuffi e musica alle piscine Italcementi: il 25 agosto la serata finale

Una delle serate musicali

(Foto di Beppe Bedolis)

Dopo il debutto lo scorso 11 agosto e l’appuntamento di venerdì 19 agosto, con la serata di giovedì 25 agosto si conclude la riuscita manifestazione in via Statuto. Nelle serate precedenti la piscina ha registrato l’ingresso di tanti habitué, ma anche di moltissimi utenti occasionali che hanno approfittato dell’appuntamento per chiedere anche informazioni sui corsi di nuoto, sui tuffi e sul nuoto sincronizzato, grazie alla disponibilità degli allenatori presenti. Gli organizzatori hanno toccato con mano il successo dell’iniziativa, che è stata studiata come apripista in vista degli appuntamenti che verranno programmati nel 2023 in occasione di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura. Sport e intrattenimento si sono rivelati un connubio vincente in quello che tutti i bergamaschi considerano il lido della città.