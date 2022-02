Ucraina, l’allenatore De Zerbi e gli italiani dello Shakhtar sono atterrati a Orio

I due tecnici e lo staff erano bloccati a Kiev del giorno dell’attacco russo. Possanzini aveva raccontato: «Avevamo già prenotato per questo pomeriggio i voli per tornare in Italia ma non ce l’abbiamo fatta, in Ucraina adesso è chiuso lo spazio aereo. Aspettiamo comunicazioni per cercare di prendere la decisione giusta senza correre rischi». «Stanotte eravamo nei nostri appartamenti - aveva detto il vice di De Zerbi - , poi intorno alle 4-5 abbiamo sentito le esplosioni. Ci siamo subito messi in macchina, il club ci ha detto di andare in un albergo. Siamo al sicuro. Ci aspettavamo questa situazione ma non di queste dimensioni».