«Un aiuto per l’Ucraina», la raccolta fondi sostiene 400 bambini nelle scuole

Saranno centinaia i bambini ucraini ospitati in provincia di Bergamo che potranno beneficiare delle iniziative che stanno prendendo forma in questi giorni grazie ai fondi raccolti dalla sottoscrizione «Un aiuto per l’Ucraina», promossa dalla Caritas con L’Eco di Bergamo e la Fondazione della Comunità Bergamasca. Il primo progetto, «DigEducati Ucraina», è stato presentato due giorni fa dalla Fondazione e riguarda proprio i più piccoli: a loro saranno messi a disposizione attrezzature digitali e mediatori culturali per sostenere il loro percorso di studio, seppure a distanza, a contatto con il loro Paese, ma anche per favorire nuove relazioni con i loro coetanei bergamaschi. Solo all’interno delle scuole bergamasche, sono quasi 400 i ragazzi ucraini che hanno iniziato le lezioni in queste ultime settimane.