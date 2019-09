Un click per la Fontana del Delfino

Bergamo torna prima. C’è tempo fino l’8 L’appello del weekend per votare il restauro della Fontana del Delfino sta funzionando: la classifica per il momento si è ribaltata e Bergamo è tornata prima con Torino alle spalle.

Il concorso per votare la Fontana del Delfino di via Pignolo permetterà che «Sanex-Palmolive» ne finanzi il restauro: sarà possibile cliccare fino al 9 ottobre e quindi manca davvero pochissimo: qualora dovesse vincere, il suo restauro sarebbe non solo finanziato, ma anche completato entro il prossimo gennaio. Ora Bergamo è tornata in prima posizione dopo essere stata superata da Torino, con il restauro della statua di Artemide, che ora è in seconda posizione.

L’invito di chi sta promuovendo a Bergamo il restauro è quindi quello di continuare a votare l’opera di via Pignolo sul sito http://www.liberalarte.org/index.html. Il processo è semplice e veloce, non sarà necessario registrarsi o fornire alcuna informazione personale. La proclamazione della vincitrice, l’opera più votata, avverrà il 9 ottobre e la riconsegna dell’opera restaurata è prevista entro gennaio 2020.

La più ampia partecipazione avrà il significato di un rinnovato spirito di appartenenza ed anche un segnale concreto e positivo di attenzione e di cura nei riguardi del nostro patrimonio storico-artistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA