Un corso per scoprire i segreti del marketing: al via «Coorious Account»

Formazione. A febbraio parte la masterclass Coorious Account , organizzata da Spm e L’Eco di Bergamo con @Edoomark. Vi aspettiamo mercoledì 8 febbraio, alle 17 al media center de L’Eco di Bergamo per la presentazione del percorso formativo rivolto a chi desidera conoscere meglio il mondo del marketing commerciale e della gestione vendite. Il corso è riconosciuto da Regione Lombardia. Non aspettare. #BeCoorious!

«Entrare nel mondo della vendita pubblicitaria è il modo migliore che può avere un giovane per poter esprimere il proprio talento ed essere artefice del proprio destino, determinando con impegno e costanza i propri successi». Lo slogan motivazionale è di Simone Viglioli, responsabile commerciale di Spm, la società che raccoglie pubblicità per il gruppo Sesaab che edita L’Eco di Bergamo. Un’iniezione di entusiasmo per i giovani che decideranno di iscriversi al nuovo percorso formativo di Coorious Account.

Cosa è Coorious Account?

Dopo l’edizione di journalism, ecco arrivare la masterclass account di 40 ore dedicata ai ragazzi tra i 18 e 30 anni. Si tratta di un percorso formativo, un format Edoomark (l’impresa sociale compartecipata dal gruppo Sesaab), promosso da Spm e da L’Eco di Bergamo. In una forma mista - online e offline - i partecipanti di questo percorso avranno l’occasione di mettersi alla prova e scoprire se il mondo del marketing commerciale e più nello specifico delle vendite fa per loro.

Si tratta di un percorso per scoprire i segreti del marketing commerciale per aumentare le vendite dei clienti. Non solo teoria, ma esperienza pratica. Nella forma s’impara facendo. Sarà una scuola di formazione che punta alla concretezza e all’obiettivo di imparare un mestiere. Al termine del percorso, ai ragazzi verrà riconosciuta la competenza specifica, con il sigillo di Regione Lombardia, ovvero: effettuare il coordinamento d’agenzia dell’attività di ideazione e sviluppo di un piano di comunicazione. Si tratta del Livello EQF: 6.

Chi e quando?

La masterclass account è indirizzata ai ragazzi compresi nella fascia d’età che va dai 18 anni ai 30. Il «calcio di inizio» è programmato per l’8 febbraio a partire dalle ore 17.

L’open day per iscriversi

I giovani che desiderano partecipare all’incontro di presentazione della masterclass devono confermare la loro presenza su www.coorious.it nella sezione dedicata al profilo account. Partecipando all’open day a inizio febbraio gli studenti potranno mettersi in lista: candidarsi e presentarsi per partecipare. Tutto inizia così, mettendosi fin da subito alla prova perché la regola è questa: non esiste una seconda occasione per fare una buona prima impressione.

Quante ore e dove?

Le 40 ore di masterclass saranno completate in maniera intensiva tra febbraio e marzo con 3 giornate in presenza e 5 incontri online. Il kick of meeting avrà luogo negli spazi di Edoomark, al piano terra de L’Eco di Bergamo, in viale Papa Giovanni XXIII, 118 a Bergamo.

Perché partecipare

In occasione di questo open day di accesso alla masterclass, i ragazzi interessati scopriranno modalità, date e filosofia del corso. Sarà qui che decideranno se vale la pena investire tempo ed energie oppure no. Se ha senso intraprendere questa strada. Perché lo sappiamo bene: se sono chiamato a fare una cosa che per me risuona, ha senso, accetto di fare fatica. Se sentiamo che qualcosa ci appartiene siamo disposti a metterci in gioco a dare tutto.

Un’opportunità