La grande coperta di «Viva Vittoria Bergamo» in piazza Vecchia e a Palazzo della Ragione (Foto by Bedolis)

Una grande coperta di colori in Città Alta

per dire «No» alla violenza sulle donne La bellissima installazione a Palazzo della Ragione: è possibile acquistare sabato 23 e domenica 24 novembre i quadrotti di lana colorati per sostenere i Centri antiviolenza.

Una grande coperta formata da migliaia di quadrati di maglia 50per50 centimetri che, a gruppi di quattro, costituiscono 2.500 coperte già pronte. In una giornata grigia e di pioggia come quella di oggi, sabato 23 novembre, queste tessere di colore e di lana calda hanno portato un segno di colore e di calore a Palazzo della Ragione e in Piazza Vecchia a Bergamo. La speranza è che portino colore e calore oltre il buio di tante, troppe, vite di donne minacciate ancora da violenze domestiche e non nella nostra provincia, che porti la forza di dire «No», tutti insieme, alla violenza sulle donne.

È questo il senso dell’installazione che resterà allestita sabato 23 e domenica 24 novembre a Bergamo: le coperte sono in vendita e il ricavato andrà tutto all’associazione Aiuto Donna che da anni aiuta e accompagna le donne a uscire da situazioni di violenza. L’installazione, nata in occasione della Giornata internazionale sulla violenza contro le donne, è un bellissimo colpo d’occhio in Città Alta ed è ancora più bella perché nasce dal lavoro intenso di tantissimi anonimi volontari che si sono alternati nelle ultime settimane al numero 70 di via don Luigi Palazzolo nel laboratorio di «Viva Vittoria» Bergamo.

Lunedì 25 novembre, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la bandiera del Comune di Bergamo di Palazzo Frizzoni sarà a messa a mezz’asta, in segno di lutto. La sera di lunedì, inoltre, porta San Giacomo sarà illuminata di colore arancione, sempre per sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

Ricordiamo anche che lunedì 25 novembre dalle 11 alle 13 presso l’Auditorium del Liceo Mascheroni di Bergamo di terrà un incontro sulla Violenza di genere in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Dopo i saluti e l’introduzione ai lavori del Questore di Bergamo Maurizio Auriemma seguirà un saluto dell’assessore Marzia Marchesi,del Comune d Bergamo, in rappresentanza del sindaco Giorgio. Gori a cui seguiranno gli interventi dei relatori, Maria Cristina Rota, Procuratore aggiunto della Repubblica di Bergamo, del Colonello Paolo Storoni, Comandante provinciale dei Carabinieri, del Commissario della Polizia di Stato Mauro Sabetta e di Sara Modora, Coordinatrice associazione «Aiuto donna uscire dalla violenza» onlus. I lavori saranno coordinati dal dirigente scolastico del liceo Mascheroni Ugo Punzi e,oltre alle autorità, vi parteciperanno circa 200 studenti al fine di rendere sempre più partecipi le giovani generazioni sul tema, purtroppo ancora attuale, della violenza di genere e conoscere la rete tra istituzioni ed associazioni e gli strumenti legislativi per contrastare ed arginare tali comportamenti.

