Una maxicoperta coprirà Piazza Vecchia Tutti possono fare il proprio «quadrato»

Una coperta scalda, accoglie, protegge. Pensarci adesso, con le temperature tropicali, a qualcuno può sembrare troppo. Ma per l’inverno bisogna prepararsi per tempo. Ecco perché le donne di «Viva Vittoria» sono già intente a sferruzzare e a cucire, per arrivare pronte a srotolare la grande coperta che il 23-24 novembre colorerà Piazza Vecchia per lanciare, con un’opera condivisa, «un grande no alla violenza sulle donne».

Il progetto parte nel 2015 dalla piazza Vittoria di Brescia e quest’anno contagia Bergamo, che ne raccoglie il testimone simbolico. A chi desidera partecipare viene chiesto di realizzare a ferri o uncinetto un quadrato in maglia cm 50x50, aggiungendo la propria firma in qualsiasi forma o modo. Tutti i quadrati verranno uniti con un filo rosso per realizzare coperte che insieme diventeranno un’immensa opera condivisa. Non è richiesta alcuna abilità particolare: chiunque può partecipare liberando la propria creatività. A breve sarà aperto lo Spazio Viva Vittoria Bergamo (il Comune si è attivato per trovare un luogo disponibile), il punto di riferimento per informazioni,consegna dei quadrati, ritrovo per lavorare a maglia e cucitura delle coperte. Intanto altri punti di raccolta sono già attivi: al Circolo culturale Minardi, via Borgo Santa Caterina 62 - 1° piano tutti i martedì dalle 16,30 alle 18,30 e dalle 20,45 alle 22,45; al Centro Le due Torri (Info Point), sabato e domenica pomeriggio, alla Silke di Grassobbio, partner dell’iniziativa. Le coperte saranno oggetto della raccolta fondi a sostegno del Centro Antiviolenza Aiuto Donna-uscire dalla violenza (www.aiutodonna.it) per il progetto «Sosteniamole», che aiuta le donne che subiscono violenza e maltrattamenti in famiglia. L’«impresa speciale » è promossa dal Circolo culturale Minardi, che da anni organizza il «Club dei punti», serate aperte a tutti per lavorare a maglia e uncinetto in condivisione, in collaborazione con «Viva Vittoria». La lana è offerta da Arvier Silke e Bertagna filati. Con il patrocinio del Comune (l’iniziativa è stata sostenuta dall’ex assessore alla Coesione sociale Maria Carolina Marchesi e ora portata avanti da Marcella Messina).

