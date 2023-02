UniBg, il 10 febbraio un evento dedicato ai percorsi di studi tecnico-scientifici

Venerdì 10 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, l’Università degli studi di Bergamo invita gli studenti e le studentesse delle scuole superiori a un evento di sensibilizzazione alla scelta di percorsi di studi universitari tecnico-scientifici. Partendo dalla testimonianza di studentesse e studenti, laureate e laureati di corsi di laurea in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) dell’Università degli studi di Bergamo, si avvierà un momento di confronto e riflessione sulle opportunità che offrono questi percorsi di studi per la propria crescita individuale e per lo sviluppo economico-sociale. La riflessione sarà supportata dai risultati delle analisi di INVALSI e Valore D e dagli interventi delle aziende del territorio. Appuntamento dalle 9 alle 13.15 nell’Aula Magna in piazzale Sant’Agostino 2. Qui il programma completo della mattinata.