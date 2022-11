Unità mobili della Polizia Locale, nuove attività a novembre: attività intensificata in Malpensata e alla stazione

Al lavoro delle Unità Mobili si aggiungono i presidi fissi svolti in queste settimane dalla Polizia Locale del Comune di Bergamo: in via Paglia – nella quale il servizio è quotidiano da ormai diversi mesi -, nel quartiere Finardi – nel quale sono stati intensificati i passaggi delle pattuglie dopo alcuni recenti furti in appartamento (sono stati fermati, per questo, due giovanissimi) – e, ovviamente, in piazzale Marconi, lungo il quale è da tempo in corso un servizio coordinato tra Forze dell’Ordine.