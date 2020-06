Uno degli incroci più pericolosi di Bergamo

Lavori tra via San Giorgio e via Autostrada Corsie fisse, tempi semaforici definiti, un semaforo che sbarca su via Paleocapa visibile anche a distanza: il Comune di Bergamo e Atb hanno avviato i lavori sull’incrocio tra via San Giorgio, via Autostrada e via Paleocapa, uno dei più pericolosi in città, con i suoi 200 incidenti registrati in 15 anni.

«Un intervento che riteniamo assolutamente prioritario, che avevamo immaginato di completare già da tempo, ma che è stato ritardato anche per l’emergenza coronavirus: – commenta l’Assessore alla mobilità Stefano Zenoni – l’incrocio di via San Giorgio è uno dei più pericolosi in città e abbiamo lavorato a lungo con ATB e la nostra Polizia Locale per individuare possibili soluzioni per dare una risposta concreta a questa criticità».

«Ci vorrà ora qualche settimana per mettere in funzione il nuovo semaforo, tempi tecnici necessari perché siano maturi i lavori che abbiamo avviato in questi giorni, ma quest’estate pensiamo sia il momento in cui miglioriamo nettamente la mobilità di uno dei punti più trafficati della nostra città. Si tratta della seconda risposta rilevante in questa zona della città, dopo la rotatoria in via don Bosco alla Malpensata: intanto continua il lavoro di progettazione con Regione Lombardia per sistemare anche la rotatoria dell’A4».

