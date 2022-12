Antinfluenzale: accesso libero sabato 10 dicembre al centro vaccinale di Bergamo

Sabato 10 dicembre dalle 8 alle 18, al centro vaccinale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, allestito nella tensostruttura nei pressi del Pronto Soccorso, sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione contro l’influenza stagionale liberamente, senza necessità di prenotazione . L’accesso al centro vaccinale è da via Brambilla e il parcheggio più vicino quello Nord. Nella stessa sede sarà possibile anche ricevere in co-somministrazione il vaccino anti Covid-19, sempre senza necessità di prenotazione. Sono oltre 9.000 le dosi di vaccino antinfluenzale sin qui somministrate dalla Asst Papa Giovanni XXIII nei suoi tre centri vaccinali, situati all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, all’Ospedale Civile di San Giovanni Bianco e alla Casa di Comunità di Sant’Omobono Terme.

«Accogliamo volentieri l’invito di Regione Lombardia ad organizzare degli open day nei centri vaccinali per favorire il più possibile la somministrazione del vaccino antinfluenzale – ha commentato Simonetta Cesa, direttore sociosanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo–. È un’utile occasione per semplificare ulteriormente alla cittadinanza l’accesso alla vaccinazione, particolarmente in un momento in cui l’andamento dell’influenza stagionale è già intenso».