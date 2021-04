Vaccini anti-Covid, Cisl: «Mancano all’appello oltre 6 mila over-80 in provincia» La denuncia viene dalla Federazione pensionati della Cisl di Bergamo.

«Si può facilmente supporre che gli anziani ultraottantenni non ancora raggiunti dalla prenotazione per il vaccino in provincia di Bergamo siano oltre 6000. Si tratta di persone «non tecnologiche», che vivono sole e che hanno problemi di mobilità. Tra questi, pochi, quelli che il vaccino proprio non vogliono farlo». Ad affermarlo la Fnp della Cisl di Bergamo in un comunicato.

«Il numero maggiore rimane tuttora vittima di una comunicazione confusa e di una programmazione che definire farraginosa è ancora poco – dice Roberto Corona, segretario Fnp Cisl di Bergamo -: c’è ancora gente in attesa dell’ormai mitico sms che doveva avvisarti e che adesso, essendo cambiata la piattaforma di prenotazione non arriverà più. È assolutamente indubbio che Ats debba farsi carico, spulciando banche dati e anagrafica dei medici di base,

di quanti ancora mancano all’appello

con un canale telefonico o presso uno sportello fisico

Per questo, in attesa che Regione e Ats di adoperino per risolvere diversamente la situazione degli over 80 divenuti fantasmi, Fnp CisL di Bergamo apre le proprie sedi per aiutare e indirizzare i grandi anziani verso gli hub vaccinali. «Chiediamo anche ai cittadini di segnalarci la presenza di anziani soli per i quali, magari, è necessario anche un intervento diretto in casa per avviare le pratiche necessarie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA