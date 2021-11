Vaccino anti Covid, terza dose per gli over 40: al via giovedì le prenotazioni - Il confronto con i dati di un anno fa L’annuncio di Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia. «Come sarà il Natale? Più ci vacciniamo e più siamo tranquilli per le prossime festività, non c’è possibilità di compromesso e mediazione».

In Lombardia «da domani (18 novembre ndr) gli over 40 si possono prenotare sul portale di Poste Italiane» per la terza dose. Lo ha annunciato in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 17 novembre il coordinatore della campagna vaccinale anti Covid Guido Bertolaso. «Siamo a oltre 1,5 milioni di quelli che ne hanno diritto, dopo i fatidici 180 giorni», ha aggiunto Bertolaso.

«La situazione epidemiologica ad oggi appare sotto controllo anche se nelle ultime settimane abbiamo assistito a una risalita costante dei contagi» ha spiegato poi il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. «In Lombardia – ha spiegato Moratti – l’incidenza ogni 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni si attesta a 74 contro una media nazionale del 91. La percentuale dei posti letto occupati negli ospedali è dell’8% mentre nelle terapie intensive è stabile al 3%. Un anno fa l’incidenza era di 592, l’occupazione di letti in area medica del 124% e nelle terapie intensiva del 56%. È evidente il ruolo positivo e fondamentale svolto dalla campagna vaccinale massima in Lombardia, che ha superato 16,2 milioni somministrazioni complessive e 8 milioni di vaccinati completi».

«Attualmente, più di 1 milione e 100 mila lombardi ha aderito alla terza dose, 610 mila già vaccinati - ha spiegato Moratti -. Se guardiamo alle Rsa, sono state effettuate oltre 65 mila terze dosi, quasi il 75% del totale di ospiti e operatori».

«Come sarà il Natale? Più ci vacciniamo e più siamo tranquilli per le prossime festività, non c’è possibilità di compromesso e mediazione», ha aggiunto il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso. Secondo Bertolaso, «o ci vacciniamo oppure temo che potremmo avere delle sorprese in negativo».

