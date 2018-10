Val Seriana, lunghe code sul provinciale

Rallentamenti per un incidente d’auto Scontro tra due auto sulla provinciale 35 per la Val Seriana: lunghe code verso Clusone.

Lunghe code in direzione Clusone sulla strada provinciale 35 per la Valle Seriana a causa di un incidente avvenuto intorno alle 14.30 di martedì 16 ottobre all’altezza di Alzano Lombardo. Sul posto sta intervenendo la Croce rossa di Alzano. Lo scontro tra due auto è avvenuto nel tratto rettilineo in direzione Bergamo dopo la rotatoria per la zona industriale: ferite, non in modo grave, tre persone, un 45enne, una 43enne e una 79enne.

