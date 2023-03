Valle Seriana, piazzole invase dai rifiuti. Anas: da marzo via al servizio di raccolta

Problemi non solo di viabilità lungo le strade della Valle Seriana. Da tempo infatti dilaga l’abbandono dei rifiuti ai bordi delle strade, principalmente nelle piazzole di emergenza, scambiate da molti automobilisti per discariche a cielo aperto. In Media Valle Seriana le aree maggiormente colpite sono Gazzaniga, Albino, Nembro, ma anche la galleria Montenegrone.