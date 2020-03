Venerdì Santo, Rai 3 omaggia Bergamo

In onda «L’albero degli zoccoli» Accolta la proposta dell’onorevole bergamasca Simona Pergreffi.

Rai3 omaggerà le vittime di Bergamo e di tutta la Lombardia nella serata del venerdì Santo. Il 10 aprile, infatti, a partire dalle 21 verrà programmato il film «L’albero degli zoccoli», il capolavoro di Ermanno Olmi.

Nei giorni scorsi era stata la senatrice della Lega Simona Pergreffi, membro della Commissione Vigilanza della Rai, a fare un appello all’amministratore delegato Fabrizio Salini per chiedere la messa in onda del film come messaggio di solidarietà nei confronti di tutti i bergamaschi e di una terra che è stata la più colpita dal coronavirus.

«Ringrazio la Rai per aver ascoltato e accolto la mia richiesta - dichiara la senatrice bergamasca Simona Pergreffi - il film vuole essere un messaggio di incoraggiamento verso tutta la gente bergamasca in un momento drammatico per la nostra terra, Bergamo è una città martire straziata e sfinita dalla lotta contro il virus. Abbiamo perso tanti nonni, tante persone anziane che tenevano viva la nostra memoria storica,le nostre origini e tradizioni. Questo film, girato nella campagna bergamasca, recitato in dialetto, con attori presi dalla gente comune è dedicato a loro».

La pellicola, vincitrice della Palma d’Oro a Cannes nel 1978, fu girata dal regista bergamasco Ermanno Olmi nella campagna bergamasca e racconta la vita contadina negli ultimi anni dell’Ottocento. L’albero degli zoccoli verrà introdotto da una breve presentazione di Massimo Gramellini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA