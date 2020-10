Maltempo, Serio a rischio esondazione

Val Brembilla e Vilminore, due frane Il maltempo previsto da venerdì è arrivato sulla Bergamasca con forti piogge e vento che ha colpito il territorio.

Raffiche di oltre cento chilometri orari si sono registrate sopra duemila metri di quota, dove la temperatura ha superato venerdì 2 ottobre di poco i sei gradi centigradi.

Molta pioggia sull’alta fascia alpina orobica (oltre cento millimetri), e via via sempre meno verso la pianura dove, in alcuni casi sono scesi meno di quindici millimetri. Per sabato 3 ottobre ancora maltempo in mattinata, dal pomeriggio è prevista una attenuazione dei fenomeni.



La foto del cedimento in località Foppacalda

A causa del maltempo la strada provinciale 24 in località Foppacalda, nel territorio di Val Brembilla, è stata chiusa per una frana: la strada è inagibile come è ben visibile nelle foto postate dal Comune di Val Brembilla.

Interrotta per smottamento anche la strada che collega la frazione di Sant’Andrea con Vilminore: qui si era già verificata circa due anni fa un’altra frana sempre causata dal maltempo.

La tanta pioggia caduta ha riempito i fiumi, come si nota in questo video postato su Fb, con il Serio che scorre potente. A Villa d’Ogna i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Clusone stanno monitorando la situazione del fiume Serio, quasi esondato. La zona è stata transennata e si controlla l’area.

A Villa d’Ogna

Il Serio a Villa d’Ogna

La frana sulla strada che collega Sant’Andrea a Vilminore (Fb Pietro Orrù)

