Vetri di sei auto in frantumi in via Tre Armi a Bergamo: arrestato il responsabile, un 40enne - Foto È stato fermato dalla Polizia dopo che nella notte aveva rotto il finestrini delle auto in sosta.

Nella nottata tra martedì 27 e mercoledì 28 aprile gli equipaggi Volante hanno arrestato un cittadino polacco di 40 anni, responsabile di furto e danneggiamento.

L’uomo con una grossa pietra ha rotto i finestrini di 6 auto in sosta in Via S. Alessandro, angolo via Tre Armi appena sotto le Mura venete di Città Alta.

Una parte della refurtiva rubata tra cui alcuni medicinali sono stati subito riconsegnati al proprietario.

IL 40enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per essere processato in direttissima.

La pietra usata per rompere i finestrini e i medicinali rubati e recuperati dalla Polizia

