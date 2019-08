Via 40mila euro dalla cassaforte dell’hotel

Riccione, furto a due imprenditori orobici La notizia riportata da Rimini Today. Il furto sarebbe avvenuto sabato 17 agosto.

Hanno smontato la cassaforte della camera dell’hotel e si sono portati via l’equivalente di 40 mila euro in gioielli. Lo sfortunato episodio è capitato a due imprenditori orobici in vacanza a Riccione per la settimana di Ferragosto. I due alloggiavano in un hotel a quattro stelle.

La scoperta è stata fatta dalla donna che, dopo pranzo, è salita nella stanza per riporre alcuni preziosi e ha scoperto che la cassaforte era sparita, era stata completamente scardianata dal muro.

Chiamati i carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere di video sorveglianza con le quali si spera di arrivare a scoprire l’identità dei malviventi.

