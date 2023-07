Via Camozzi, anatroccoli in fila attraversano la strada con il verde: il video

Sorpresa in centro a Bergamo: un’allegra combriccola di anatroccoli è stata filmata nella giornata di lunedì 17 luglio mentre attraversava la strada con il semaforo verde in via Camozzi. Tutti i piccoli sono perfettamente allineati, forse diretti verso il laghetto del centro a lato del Teatro Donizetti. Non si sa esattamente da dove provenissero A diffondere il video, girato da un anonimo passante, è stata la pagina Facebook Bergamo InCentro.