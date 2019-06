Via Per Orio, betoniera perde olio al rondò

Code lungo l’Asse interurbano - Video Il piccolo incidente ha causato ripercussioni sulla circolazione lungo la 671, già gravata da un sinistro in direzione Lecco, all’altezza dell’uscita Dalmine.

Piccolo incidente questo pomeriggio martedì 25 giugno, alla rotonda della zona di via Per Orio. Una betoniera che viaggiava in direzione Seriate ha perso della sostanza oleosa sull’asfalto, causando qualche disagio. Un uomo in sella a uno scooter è infatti scivolato ed è caduto a terra: nulla di grave, non ha fatto ricorso nemmeno alla cure dei medici, ma sul posto si sono create code e, a cascata, per consentire anche le operazioni di pulizia del manto stradale, il traffico ha subìto pesanti rallentamenti lungo l’Asse interurbano, già gravato da un incidente in direzione Lecco all’altezza dell’uscita Dalmine.

Sul posto è intervenuta la polizia locale

L’incidente in direzione Lecco

