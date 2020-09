Villaggio degli Sposi,15enne rapinato della bici

Aribi e Panathlon gliela regalano Era stato rapinato, nel mese di agosto, della sua bicicletta e del cellulare, mentre era con un amico su una panchina, al Villaggio degli Sposi. Ora l’associazione per il rilancio della bicicletta Aribi, insieme a Panathlon Club di Bergamo Mario Mangiarotti, ha deciso, «nel nome di tutti quei valori che il mondo sportivo porta con sè», di riacquistare la stessa bicicletta e farne dono al giovane.

«La lettera della mamma apparsa sui media ha attirato la nostra attenzione poiché poneva l’accento su quali rischi corrano, sia le vittime che questi giovani teppisti ormai avviati su una strada che li condurrà certamente a vivere esperienze non edificanti» spiegano Claudia Ratti e Gianluigi Stanga.

Aribi, che da sempre promuove l’uso della bicicletta, nei percorsi bike to work e bike to school, è «desiderosa di ridare al ragazzo il suo mezzo per recarsi a scuola ed essere autonomo, e da sempre promotrice di iniziative solidali oltre che da sempre al fianco delle forze dell’ordine per la divulgazione dell’educazione stradale: da subito si è attivata, decisa a dare un segnale di speranza e non poteva non trovare alleato migliore che nel Panathlon Bergamo Mario Mangiarotti».

La bici acquistata dalle associazioni e donata al ragazzo

Il Panathlon infatti è un Movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva e si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli. Il termine «Panathlon», proveniente dalla lingua greca, può essere tradotto con l’espressione «insieme delle discipline sportive». Il suo motto è «Ludis Iungit», che significa «uniti dallo sport».

I due presidenti Claudia Ratti e Gianluigi Stanga hanno dunque convocato i rispettivi consigli che hanno deliberato all’unanimità di donare al ragazzo, la stessa bicicletta rubata insieme ad un casco e una divisa della Ucb, l’Unione Ciclistica Bergamasca.

La consegna avverrà mercoledì 9 settembre alle ore 18 presso Saps Agnelli Cooking Lab di via Madonna 20, a Lallio, «grazie alla disponibilità del vicepresidente Baldassare Agnelli anch’egli da sempre impegnato a promuovere l’educazione premiando scuole virtuose del territorio con contributi significativi».

