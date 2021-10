Visionary Days, la carica dei 400 volti bergamaschi e una domanda: quanto veloce sarà la Bergamo di domani? - Foto L’evento è la declinazione locale di Visionary Days, giorno dove centinaia di under35 si incontrano per affrontare i cambiamenti in corso e dare forma al prossimo Futuro. Dieci ore di brainstorming continuo, alimentato da talk ispirazionali, messo nero su bianco alla fine della giornata, grazie alla stampa del manifesto dinamico. Primo passo l’affissione dei volti dei giovani bergamaschi che parteciperanno all’evento.

«Ciao, sono Valentina e ho 17 anni. Frequento la quarta superiore all’Istituto Vittorio Emanuele di Bergamo. Non ho mezzo dubbio: vorrei laurearmi in Giurisprudenza. La mia propensione nei confronti delle cose giuste è innegabile. Me lo fanno notare tutti i giorni e ne vado estremamente fiera. Il divano di casa è il mio migliore amico, ci passo volentieri gran parte del mio tempo. Studiare oggi è la mia principale occupazione e non farei ancora cambio con niente e nessuno. Ogni giorno cerco spazi ed occasioni di confronto per migliorarmi, costantemente. Per questo il 4 dicembre anche io partecipo a Visionary Bergamo 2021. Ci vediamo lì». Questa è una delle tante storie che è possibile scoprire scannerizzando il QR-Code dei quattrocento volti apparsi per la città da mercoledì mattina 20 ottobre: ad ogni foto e codice corrisponde una storia.

I volti sono stati affissi nella notte tra il 19 e il 20 ottobre dal team di Visionary Bergamo, evento-maratona di brainstorming collettivo che si terrà il 4 dicembre dalle 9 alle 18 in Fiera e che vedrà cinquecento giovani rispondere alla seguente domanda: quanto veloce sarà la Bergamo di domani? I volti sono di under 35 che si sono già iscritti o che sperano di trovare posto alla prossima tranche di iscrizioni.

Il 27 ottobre, alle ore 18.30, saranno resi disponibili altri 100 posti da accaparrarsi in 24 ore per poter partecipare a Visionary Bergamo.

«La pandemia ha esasperato i problemi. Il disagio c’era prima, ma oggi è diventato insostenibile - afferma Luca Andreini, organizzatore dell’evento e direttore creativo della campagna -. Dovevamo lanciare un segnale. Così abbiamo deciso di ripopolare il territorio capillarmente tramite due mesi di affissioni». Gli scatti sono stati realizzati da Federica Belli, vincitrice di Master of photography per Sky Arte, e dalla firma bergamasca Alice Consonni. I volti saranno esposti fino ai primi di novembre. A quel punto, lasceranno il posto ad altri volti che rimarranno visibili fino al 4 dicembre, data dell’evento.

