Visite ed esami nei giorni festivi: si parte a maggio con 34 slot aggiuntivi

Ambulatori aperti fino a tarda sera, esami anche nei giorni festivi. L’annuncio della Regione ha preso concretezza nell’apertura delle agende: parte proprio dal 1° maggio, festa dei lavoratori, la nuova sperimentazione del Welfare lombardo per tagliare i tempi d’attesa, rilanciare la prevenzione e venire incontro alle esigenze dei cittadini. La sanità pubblica scende in campo con una prima «tornata» di appuntamenti in orari e giorni inediti, cominciando da Tac, risonanze magnetiche e mammografie.