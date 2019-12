Volo di 100 metri sul Resegone

Grave 59enne di Albano Sant’Alessandro Si è salvato grazie ala fatto che indossava il caschetto. L’uomo, di Albano Sant’Alessandro, è stato trasportato con l’elisoccorso e ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

È caduto per oltre 150 metri ma si è salvato la vita grazie al caschetto. Un 59enne bergamasco, residente ad Albano Sant’Alessandro, è ricoverato in gravi condizioni al Papa Giovanni dopo essere stato recuperato con l’elicottero dal Soccorso Alpino.

L’uomo stava facendo un’escursione sul Resegone sul Canalone Comera insieme a tre amici, a circa 1.800 metri di altitudine, quando è caduto. Gli altri compagni di cordata lo hanno visto sparire in un canalone e hanno allertato i soccorsi.La dinamica è ancora poco chiara, comunque pare che stesse salendo il canale innevato quando è scivolato lungo la parete per circa 150 metri.

La XIX Delegazione Lecco del Cnsas alle 12 di domenica 15 dicembre ha usato le coordinate fornite dai compagni di scalata per recuperarlo. Il 59enne è ricoverato in Terapia intensiva al Papa Giovanni per un grave trauma cranico.

