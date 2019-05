Votare è un diritto e un dovere

«Domenica andate alle urne» Votare è un diritto e un dovere. Votare è il primo atto di partecipazione alla vita democratica. Votare è scegliere, esprimere la propria opinione, partecipare alle decisioni.

Riordiamo a tutti i lettori de L’Eco di Bergamo che domenica 26 maggio si vota dalle 7 alle 23. Votare è un diritto ma anche un dovere.

«Ieri e stamane abbiamo compiuto tutti, esteriormente, lo stesso gesto: tutti eguagliati nell’accettare l’espressione di uno stesso diritto e di uno stesso dovere. Le stesse matite hanno segnato praticamente e segretamente la condanna o l’accettazione di un Sovrano - si leggeva su L’Eco di Bergamo del 3 giugno 1946 -. Ma domani, dopodomani, ci ricadrà negli occhi la visione dei contrasti. Vedremo che tanti milioni vogliono così e tant’altri vogliono il contrario. La giornata elettorale è trascorsa calma. Ma la calma abita facilmente con il segreto. è domani, quando le schede diverranno numeri e la matematica parlerà e non sarà un’opinione. Domani sapremo se la democrazia non è, per noi, solo una parola, quando dovremo tutti rassegnarci, per il bene comune, ad accettare con serenità la legge democratica del numero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA