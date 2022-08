Voto a domicilio, a Bergamo per fare domanda c’è tempo fino al 5 settembre

Nelle elezioni politiche del prossimo 25 settembre coloro che sono affetti da gravi infermità , tali da impedire l’allontanamento dalla propria abitazione, ma anche per quanti si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, potranno votare presso il proprio domicilio .

Gli interessati dovranno presentare richiesta all’ufficio elettorale del Comune nelle cui liste l’elettore fragile risulta iscritto. A Bergamo, il termine per presentare la domanda telematica sono le 23,59 del 5 settembre : il modulo da compilare e tutte le indicazioni utili sono al link https://www.comune.bergamo.it/procedure%3As_italia%3Adiritto.voto%3Bdomicilio%3Bdichiarazione?source=22206 . I documenti da allegare sono le copie del documento d’identità, della tessera elettorale e del certificato medico rilasciato da medici designati dall’autorità sanitaria competente .

Certificazioni mediche in Borgo Palazzo

L’ambulatorio per il rilascio delle certificazioni mediche per le elettrici e gli elettori fisicamente impediti è quello di via Borgo Palazzo 130 a Bergamo e si trova nel padiglione 6D, piano terra stanza 8. Accesso dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì solo su appuntamento (recapito telefonico: 035/2676480).