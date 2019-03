Voto nei Comuni dai 15 mila abitanti in su

Per i candidati certificato penale d’obbligo

L’obbligo è stato approvato pochi mesi fa con la legge «Spazzacorrotti», pochi candidati lo sanno e il rischio caos è dietro l’angolo.

Da quest’anno tutti i candidati che si presenteranno alle elezioni nei Comuni sopra i 15 mila abitanti dovranno richiedere e rendere pubblico il certificato penale, che si richiede all’ufficio locale del Casellario giudiziale, nella sede della Procura, in piazza Dante a Bergamo. L’obbligo è stato approvato pochi mesi fa con la legge «Spazzacorrotti»: «Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti – dice la legge – i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale». Pochi candidati lo sanno e il rischio caos è dietro l’angolo.

