Whatsapp down, niente messaggi

In serata l’App è ripartita WhatsApp down nella serata del 14 luglio in diverse parti del mondo. L’app di messaggistica istantanea non ha funzionato per circa mezz’ora, rendendo impossibile inviare e ricevere messaggi agli utenti. Il sistema è ripreso poco prima delle 23.

Le segnalazioni sono state numerose, con l’hashtag #WhatsappDown in tendenza sui Social. I principali problemi sono stati riscontrati nell’accesso a WhatsApp Web, la versione da fisso della nota app di proprietà di Facebok. Tuttavia anche da mobile la chat sembrava non funzionare regolarmente, per poi riprendere l’attività poco prima delle 23.

