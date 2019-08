WhatsApp scaduto, da rinnovare

Attenzione: è l’ennesima truffa WhatsApp è ancora vittima di una truffa che sta colpendo i suoi numerosissimi utenti. L’ultima trovata, ma non poi così recente dato che è già stata utilizzata, riguarda un sedicente abbonamento di WhatsApp che starebbe per scadere e quindi andrebbe rinnovato.

Il messaggio che sta circolando anche via mail è: «Attenzione! Il tuo account WhatsApp Messenger e scaduto. La registrazione non e stata rinnovata scade entro 24 ore, per rinnovare il tuo WhatsApp Messenger 0,99 euro, grazie a seguire il link di rinnovo. Rinnova il tuo WhatsApp Messenger. Si prega di rinnovare il piiù presto possibile per evitare la perdita di tutti i media (immagini, video, storico)».

Quindi è bene ripeterlo: WhatsApp non ha bisogno di alcuni tipo di abbonamento e non va rinnovato in quanto è totalmente gratuito per tutti. Il modus operandi è lo stesso: un messaggio spinge la vittima di turno a cliccare su un link che, se cliccato, porta l’utente a spendere denaro per un rinnovo inesistente. Il consiglio è quello di non cliccare, assolutamente, sul link.

