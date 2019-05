Zingaretti a Bergamo per Gori

L’incontro al Mutuo Soccorso L’appuntamento della campagna elettorale Pd è previsto per oggi, venerdì 3 maggio, alle 17.30. Si terrà però in via Zambonate e non in piazza Sant’Anna causa maltempo.

Confermato l’incontro con Nicola Zingaretti, segretario del Pd nazionale, previsto per oggi, venerdì 3 maggio, alle 17.30. Causa maltempo però l’appuntamento è nella sede del Mutuo Soccorso (via Zambonate 33) a Bergamo e non in piazza Sant’Anna come comunicato precedentemente. Il segretario del Pd nazionale sarà a Bergamo per sostenere la candidatura di Giorgio Gori e per lanciare la campagna delle prossime elezioni europee. «Un momento importante per questa campagna elettorale che, accanto alla consultazione delle amministrative, ci vede impegnati anche per le Europee – spiega il segretario provinciale del Pd Davide Casati –, una sfida di fondamentale importanza, che determinerà il futuro del nostro paese. L’invito è quello di portare tante bandiere dell’Europa oltre a quelle del Pd, è il modo migliore per accogliere Zingaretti: testimoniare il nostro impegno a favore dell’Europa».

