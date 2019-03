Zogno, fermano in strada spacciatore

A casa scovati 15 proiettili «illegali» 53enne fermato per un controllo e trovato in possesso di droga. nella perquisizione domiciliare trovati anche 15 proiettili detenuti illegalmente.

I Carabinieri della Compagnia di Zogno hanno tratto in arresto un 53enne residente a Zogno, pregiudicato perchè responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione abusiva di munizionamento.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile nella mattinata del 20 marzo hanno controllato il conducente di un’auto sospetta rinvenendo modiche quantità di cocaina, hashish e marjuana e più di mille euro in contati.

Dopo la perquisizione domiciliare, tuttavia, i militari rinvenivano anche altri 500 gr. di marjuana, 100 gr. di hashish e 0,5 gr. di cocaina oltre al materiale utile al confezionamento.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche 15 proiettili in calibro 9x21 per i quali l’uomo non era in possesso di alcun titolo detentivo.

Nella mattinata di giovedì 21 marzo si è svolto il giudizio in direttissima al Tribunale di Bergamo con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la Polizia Giudiziaria competente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA