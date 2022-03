«Alle 5 da me»: al Crystal di Lovere i disastri amorosi

La coppia appena sposata

« È proprio così – conferma lo stesso Dighero – siamo impegnati in una commedia in cui il pubblico si identifica facilmente : i coniugi di una coppia che si è appena sposata passano in rassegna gli ultimi quattro partner incontrati, ognuno di loro è un archetipo dell’essere maschio e dell’essere femmina. Ovviamente i personaggi sono estremi e fortemente caratterizzati, ma consentono agli spettatori di ritrovarsi e di divertirsi insieme a noi». L’amore alla fine vince su tutto «ma uomo e donna rimangono irriducibili – aggiunge l’attore genovese – sono proprio due mondi diversi, che i sentimenti tentano di avvicinare».

Gli incontri sentimentali

«Alle 5 da me» ripercorre gli autentici disastri che scaturiscono da incontri sentimentali più o meno azzeccati, in particolare quando un uomo è alla ricerca di stabilità affettiva e una donna di soddisfare il desiderio di maternità. La fretta però è cattiva consigliera e capita così di imbattersi in partner quantomeno originali per i quali i due attori devono tirare fuori il meglio delle proprie capacità interpretative. Sul palco assistiamo così a un concentrato di comicità intelligente, ricchissima di battute e situazioni che conquistano il pubblico scena dopo scena. Divertimento e leggerezza, in cui fragilità e desideri dell’uomo e della donna emergono senza mai essere derisi, ma imparando a riderci sopra. Info sui biglietti al numero di telefono 333 1090049.