Camilla Filippi: «Le “mie donne” raccontano l’inizio e ci mostrano la strada da seguire» Il 2 settembre nel chiostro dell’ex Monastero del Carmine in Città Alta l’attrice bresciana porta in scena «Non esistono piccole donne», la storia di sei donne che con i loro gesti coraggiosi hanno messo in discussione il ruolo che la società le imponeva. La nostra intervista.

«Penso che sia uno spettacolo non solo per le donne, ma proprio per gli uomini». Incontriamo Camilla Filippi prima della prova generale, nell’atmosfera intima e suggestiva del Chiostro dell’ex Monastero del Carmine dove si sta allestendo il palco per la messa in scena di «Non esistono piccole donne», spettacolo tratto dall’omonimo libro che ha raccolto le storie scritte su Twitter dal misterioso Johannes Bückler.

È il racconto di sei donne che con i loro gesti coraggiosi hanno rotto le convenzioni della società maschilista, ponendo le basi della “battaglia” per i diritti delle donne e la parità di genere. Donne spesso poco conosciute, se non addirittura dimenticate dal racconto della storia recente. C’è Franca Viola, la prima ad aver detto di no al matrimonio riparatore, c’è Helen Hulik che nel 1938 si fece arrestare per essersi presentata in tribunale con i pantaloni, c’è Alfonsa Morini Strada che nel 1924 disputò il Giro d’Italia in bicicletta insieme agli uomini. «Sono stata colpita dalla forza di queste donne, - dice Camilla Filippi - a volte mi chiedo se io nella loro situazione avrei avuto così tanto coraggio e allora ho pensato che potessero davvero essere un esempio per spingerci a fare azioni diverse nel quotidiano».

Guarda l’intervista a Camilla Filippi che in versione integrale andrà in onda sabato 4 settembre nella rubrica Tic Tac all’interno del Tg di Bergamo Tv alle 12, 19.30 e 23.15.

«Non esistono piccole donne» in scena giovedì 2 settembre, alle ore 21, nel Chiostro del Monastero del Carmine in Città Alta. Biglietti qui.

