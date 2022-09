Cinema, dal 18 al 22 settembre in sala a 3,50 euro - Ecco dove nella Bergamasca

L’iniziativa. Dal prossimo 18 settembre e fino al 22 parte l’iniziativa «Cinema in festa», proposta da MiC, Anec e Anica in collaborazione con la Fondazione Premi David di Donatello, che vedrà oltre duemila schermi coinvolti in tutta Italia e che permetterà al pubblico di accedere in sala a soli 3,50.