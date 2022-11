Circolino e Ttb insieme: Città Alta si anima per l’inverno con Il giardino di Natale e la pista di ghiaccio

Il progetto, intende offrire una possibile prospettiva unitaria di questa vasta area della Città Alta, quasi un «quartiere dentro il quartiere».Tre le differenti attività che si intrecceranno, variamente mescolandosi, durante l’inverno. Due sono ormai consolidate:«Il teatro è servito», la rassegna teatrale per bambini e ragazzi che quest’anno si svolgerà sia nella Sala civica di S. Agata, sia nel Teatro Renzo Vescovi e «Una pista di ghiaccio in Città Alta» per il chiostro del Carmine; la terza è invece una novità: «Il giardino di Natale», allestito sotto il berceau che unisce spazialmente i due monasteri. A sottolineare il rapporto di intenti che unisce le due cooperative, e i due monasteri, anche quest’anno verranno riproposte le visite teatrali itineranti «Io Carmine, tu Agata».

La verà novità di quest’anno sarà l’apertura, durante i fine settimana di dicembre, di una connessione fisica tra i due monasteri: sarà infatti possibile spostarsi direttamente da un monastero all’altro, da S.Agata, attraverso il suo giardino, al chiostro del Carmine e viceversa. Una visione unitaria degli spazi e delle loro architetture che potrà aprire a futuri possibili: la riapertura di antiche vie di connessione di Città Alta.

Il 3 dicembre alle 17 uno spettacolo itinerante, a cura del Teatro Tascabile, inaugurerà le iniziative congiunte di Circolino e TTB. Partendo dall’ingresso del Carmine sulla Corsarola, la parata musicale di Banda Alpina accompagnerà le azioni teatrali del Tascabile e di altri artisti ospiti attraverso un percorso circolare tra i due monasteri.

Le attività nel dettaglio

Il giardino di Natale Ideato e organizzato dalla Cooperativa Città Alta, sarà un giardino dove lasciare fuori i pensieri e farsi coinvolgere dall’atmosfera delle feste natalizie, tra cibo, intrattenimento e solidarietà, con uno sguardo capace di abbracciare Carmine e Sant’Agata, due monasteri insieme per questo Natale. Sotto il berceau che tradizionalmente ospita i tavoli del Circolino nella bella stagione troveranno posto otto casette a tema: tre a carattere sociale e le rimanenti enogastronomiche. Ci sarà anche la possibilità di mandare una lettera a Babbo Natale, farsi confezionare box regalo con prodotti enogastronomici, proposte culturali (visite guidate in Città Alta con la guida La Margì) e solidali acquistando delle gift card che sostengono progetti di Emergency.

i Le tre realtà protagoniste dell’offerta sociale che verranno ospitate in due casette riservate sono Il Colibrì, l’Associazione Spazio Autismo onlus e l’Associazione di promozione sociale «I colori del mondo». L’offerta enogastronomica si sviluppa invece su cinque punti di vendita e ristorazione nel giardino del Circolino. Aperture e orari del giardino di Natale 3-4-7-8-9-10-11-16-17-18-21-22-23-24 dicembre sabato, domenica, festivi: dalle 10.00 alle 22.00 feriali: dalle 16.00 alle 22.00

Una Pista di Ghiaccio in Città Alta

Dal 3 dicembre 2022 a fine gennaio 2023, il Tascabile ospiterà per il secondo anno consecutivo al chiostro del Carmine la pista di pattinaggio. Così come per la prima edizione la pista del Carmine avrà il sapore di una romantica installazione artistica, la cui peculiarità sarà quella di intrecciare divertimento, sport, musica dal vivo e teatro. La “pista su ghiaccio” del Carmine va incontro all’ambiente, abbatte l’inquinamento acustico e non pesa sui cittadini: è realizzata in poliestere, riciclabile, non tossico; non consuma né energia né acqua; non prevede musica in filodiffusione, ma ai visitatori vengono fornite cuffie bluetooth; i suoi costi vivi sono interamente coperti dal progetto #tuoCarmine. Sono inoltre previsti momenti di pattinaggio su musica dal vivo con differenti gruppi musicali emergenti del territorio.

Visite guidate al Monastero del Carmine in italiano, inglese, spagnolo e tedesco saranno offerte nei fine settimana dagli studenti della facoltà di Management of Tourism Systems dell’Università degli Studi di Bergamo.

Alcune delle attività a calendario, sono inserite nel programma di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

Aperture e orari della pista

Dal 3 al 22 dicembre: Lunedì chiuso martedì - mercoledì - giovedì: dalle 16.00 alle 20.00 venerdì: dalle 16.00 alle 23.00 sabato: dalle 10.00 alle 23.00 domenica: dalle 10.00 alle 22.00 Dal 23 dicembre al 8 gennaio: domenica - lunedì - martedì - mercoledì - giovedì: dalle 10.00 alle 20.00 venerdì: dalle 10.00 alle 23.00 sabato: dalle 10.00 alle 24.00

Dal 9 al 22 gennaio: lunedì - martedì - mercoledì - giovedì: chiuso venerdì: dalle 16.00 alle 23.00 sabato: dalle 10.00 alle 23.00 domenica: dalle 10.00 alle 20.00

Aperture speciali: 7 e 22 dicembre dalle 16.00 alle 23.00

8 dicembre dalle 10.00 alle 20.00

25 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

26 dicembre dalle 10.00 alle 20.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 23.00

6 gennaio dalle 10.00 alle 23.00

Il Teatro è servito

Rassegna teatrale per bambini e ragazzi La seconda annualità de «Il Teatro è servito», organizzato dalla Cooperativa Città Alta con la direzione artistica del Teatro Tascabile, si arricchisce quest’anno di nuove realtà teatrali provenienti da tutta Italia. Ognuna di esse propone una peculiare linea di ricerca ed un’attenzione verso una fascia di età specifica che comprende bambini e ragazzi da 1 a 16 anni. Oltre a TTB, dal 17 dicembre al 22 febbraio saranno presenti in Città Alta 4 compagnie teatrali per un totale di 10 spettacoli e 3 laboratori: Teatro Koreja gruppo internazionale che nasce a Lecce negli anni ’80, Isola di confine “teatro laboratorio” fondato a Todi nel 2009, Teatro Immagini che dal 2002 ha sede a Rieti e DelleAli Teatro, formazione lombarda che opera sul territorio dal 1996. Le realtà invitate si sono sviluppate nell’ambito del teatro di ricerca italiano. Il loro rigore tecnico è il mezzo fondamentale per trovare un linguaggio comune con i bambini e coi ragazzi, per educarli al bello, stimolare la riflessione, aiutare la crescita interiore e per far contemporaneamente apprezzare il lavoro anche ad un pubblico adulto.

Calendario